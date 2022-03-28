Запорожье принимает внутренних переселенцев

07:19 28 марта Киев, Украина

Запорожье 27 марта прибыли более 6,5 тыс. беженцев, спасающихся от войны. Об этом в Facebook сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.



"За 12 дней в нашем городе встретили 46 575 человек. Среди них 12 512 детей", – написал Куртев.



Он заверил, что в Запорожье люди "получают необходимую помощь – места для проживания, питание, вещи первой необходимости". Кроме того, им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил Куртев.



Запорожье стало важным перевалочным пунктом для беженцев из Мариуполя, которые покидают разрушенный российскими оккупантами город. По данным властей, ежедневно в Запорожье приезжают несколько тысяч человек.



