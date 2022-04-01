Запорожье готовится принять 42 автобуса из Мариуполя

14:36 01 апреля Киев, Украина

Эвакуационная колонна с 42 автобусами, в которых находятся жители осажденного Мариуполя, выехала из Бердянска в Запорожье.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Мариупольский горсовет.



"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта", - говорится в сообщении.



Там также отмечается, что сегодня ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев. Только в автобусах находится две тысячи людей.