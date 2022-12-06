Запасы высокоточного вооружения у рф уже подходят к концу - Буданов

"На самом деле запасы высокоточного вооружения у рф уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой российской федерации. Военные там знают об этой проблеме. Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют. Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию... Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения",- отметил он.