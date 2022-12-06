Запасы высокоточного вооружения у рф уже подходят к концу - Буданов

У страны-агрессора осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
По словам Буданова, следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.
Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.
Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил россии ни одной баллистической ракеты.
Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в россию стиральные машины, холодильники и другую технику.
В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.
Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.
Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил россии ни одной баллистической ракеты.
Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в россию стиральные машины, холодильники и другую технику.
В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.
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