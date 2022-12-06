Запасы высокоточного вооружения у рф уже подходят к концу - Буданов

14:52 06 декабря Киев, Украина

У страны-агрессора осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
 
"На самом деле запасы высокоточного вооружения у рф уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой российской федерации. Военные там знают об этой проблеме. Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют. Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию... Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения",- отметил он.
 
По словам Буданова, следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.

Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.

Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил россии ни одной баллистической ракеты.

Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в россию стиральные машины, холодильники и другую технику.

В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.