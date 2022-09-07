Запасы страны-агрессора "просели" - спикер командования Воздушных сил ВСУ

13:27 07 сентября Киев, Украина

В войне против Украины армия рф все чаще использует устаревшее советское вооружение: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300.



Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона в среду, 7 сентября.

"Мы видим такую тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если вчерашние сутки – Х-101 ракеты летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие ракеты, более 5 миллионов долларов или 6, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые россия против нас использует. Часто применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59. А также и комплексы С-300, предназначенные для сбивания воздушных целей, используются для ударов по наземным целям. Правда, дальность этого комплекса – 75 км, поэтому противник имеет ограниченный ресурс в дальности его применения" - рассказал он.

По его мнению, подобные действия свидетельствуют о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине.



Военные напомнили: ранее появлялась информация о том, что россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии - к Северной Корее.



Игнат добавил, что Украина в свою очередь ждет поставок западного оружия - немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.