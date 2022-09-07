Запасы страны-агрессора "просели" - спикер командования Воздушных сил ВСУ

В войне против Украины армия рф все чаще использует устаревшее советское вооружение: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона в среду, 7 сентября.
По его мнению, подобные действия свидетельствуют о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине.
Военные напомнили: ранее появлялась информация о том, что россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии - к Северной Корее.
Игнат добавил, что Украина в свою очередь ждет поставок западного оружия - немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Военные напомнили: ранее появлялась информация о том, что россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии - к Северной Корее.
Игнат добавил, что Украина в свою очередь ждет поставок западного оружия - немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
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