Западные союзники обсуждают план гарантий безопасности до вступления Украины в НАТО

Западные союзники Украины обсуждают план гарантий безопасности для государства до того момента, когда оно сможет стать членом Североатлантического альянса.
Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге 23 мая.
Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге 23 мая.
В марте президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что на время войны Украина не может стать членом НАТО, она хотела бы получить стратегические гарантии безопасности. По его словам, именно это станет ключевым вопросом на саммите Североатлантического альянса, который состоится с 11 по 12 июля этого года в столице Литвы Вильнюсе.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла с визитом в Украину.
Он подчеркнул, что именно соответствующие шаги навстречу со стороны государств НАТО, навстречу соответствующим гарантиям безопасности Украина ожидает саммите в Вильнюсе.
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