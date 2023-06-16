Западные союзники обсуждают план гарантий безопасности до вступления Украины в НАТО

16:55 23 мая Киев, Украина

Западные союзники Украины обсуждают план гарантий безопасности для государства до того момента, когда оно сможет стать членом Североатлантического альянса.

Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге 23 мая.
"Франция вместе со своими партнерами продолжает рассуждения о том, как лучше поддержать Украину во всех сферах. Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В марте президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что на время войны Украина не может стать членом НАТО, она хотела бы получить стратегические гарантии безопасности. По его словам, именно это станет ключевым вопросом на саммите Североатлантического альянса, который состоится с 11 по 12 июля этого года в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла с визитом в Украину.
"Мы хотели бы соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который есть у нас в наших отношениях с НАТО. Конечно мы благодарим всех государств НАТО, которые поддерживают нас на поле боя. Кроме этого нам нужны стратегические гарантии безопасности, и на этом пути нам нужны гарантии безопасности", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно соответствующие шаги навстречу со стороны государств НАТО, навстречу соответствующим гарантиям безопасности Украина ожидает саммите в Вильнюсе.