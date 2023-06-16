Западные союзники обсуждают план гарантий безопасности до вступления Украины в НАТО

16:55 23 мая Киев, Украина

Западные союзники Украины обсуждают план гарантий безопасности для государства до того момента, когда оно сможет стать членом Североатлантического альянса.



Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге 23 мая.

"Франция вместе со своими партнерами продолжает рассуждения о том, как лучше поддержать Украину во всех сферах. Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что на время войны Украина не может стать членом НАТО , она хотела бы получить стратегические гарантии безопасности . По его словам, именно это станет ключевым вопросом на саммите Североатлантического альянса, который состоится с 11 по 12 июля этого года в столице Литвы Вильнюсе.



Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла с визитом в Украину.

"Мы хотели бы соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который есть у нас в наших отношениях с НАТО. Конечно мы благодарим всех государств НАТО, которые поддерживают нас на поле боя. Кроме этого нам нужны стратегические гарантии безопасности, и на этом пути нам нужны гарантии безопасности", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно соответствующие шаги навстречу со стороны государств НАТО, навстречу соответствующим гарантиям безопасности Украина ожидает саммите в Вильнюсе.