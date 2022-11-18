Западные союзники не должны диктовать Киеву условия мира - МИД Чехии

08:36 18 ноября Киев, Украина

Западные союзники обязаны признать: Украина воюет против россии, чтобы фактически защитить всю Европу. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр иностранных дел Чехии во время поездки в Лондон, передает The Guardian.

"Мы не должны быть в ситуации, когда мы диктуем Украине условия для мира, если они борются за собственное выживание", - сказал глава чешского МИД , отвечая на вопрос, уместно ли Украине требовать восстановления границ, которые существовали до 2014 года.



Он добавил, что на кону стоят принципы ООН относительно территориальной целостности и международного порядка, основанного на правилах.

"Путин хочет разрушить принцип, что границы государств не меняются с помощью грубой силы. Украинцы сделали четкий выбор, что они не хотят быть частью московской империи", - подчеркнул Липавский.

Он добавил, что Запад должен помогать Украине в долгосрочной перспективе.