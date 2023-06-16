Западные союзники готовят гарантии безопасности для Украины - FT

06:43 15 июня Киев, Украина

Вместо конкретного обещания членства в НАТО , США, Британия, Германия и Франция хотят заключить соглашение с Украиной о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности.

Сейчас страны совместно с Украиной работают над всеобъемлющей политической декларацией, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, согласившихся говорить с журналистами на условиях анонимности.

«По их словам, в рамках этой декларации Украина заключит двусторонние соглашения, которые формализуют нынешний уровень военной и финансовой помощи и закрепят его на более долгосрочный период с возможностью расширения, если это будет необходимо», - пишет издание.

Однако рамочный документ и двусторонние соглашения не будут иметь статуса юридических договоров и будут подписаны вне рамок НАТО. В настоящее время продолжаются обсуждения, и соглашение может быть достигнуто до саммита НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, хотя конкретные сроки не установлены официально.



Представитель США заявил, что ведутся переговоры с Украиной и ее союзниками о том, как обеспечить долгосрочную безопасность Киева и предотвратить любую предстоящую агрессию после завершения войны. Администрация Джо Байдена активно поддерживает Украину как на поле боя, так и в долгосрочной перспективе, помогая ей укрепить свои Вооруженные силы.



Четверка стран понимает, что предложение, которое они представили, не удовлетворяет требования Украины относительно членства в НАТО или определенных временных рамок.



В преддверии предстоящего саммита в Вильнюсе, президент Владимир Зеленский выразил просьбу о предоставлении дорожной карты для присоединения Украины к Альянсу, а также о гарантиях безопасности.



Однако западные чиновники не желают обещать перспективу членства в НАТО стране, которая до сих пор находится в состоянии войны. Они считают, что дискуссия о вступлении Украины в Альянс затмевает насущную необходимость укрепить оборону страны от россии. Западные страны считают, что нужно сконцентрироваться на предоставлении необходимого вооружения, а также финансовой и политической поддержки для отражения вторжения и сдерживания будущих угроз со стороны москвы.



Один из высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Германия обсуждает с Украиной идею многостороннего рамочного соглашения и признает, что оно не соответствует требованиям Киева. Он отметил, что украинцы понимают, что получают значительную и длительную поддержку, однако в состоянии войны всегда этого недостаточно.