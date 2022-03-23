Западные СМИ рассказали о роскоши путинских яхт - «Шехерезаду» оценили в 500 млн фунтов

08:21 23 марта Киев, Украина

Британское издание The Sun показало роскошь, которой наслаждается Владимир Путин на борту его суперяхты стоимостью 500 млн фунтов стерлингов, включая явную безвкусицу – золотой держатель для туалетной комнаты.



Путин явно не жалел средств на шестипалубную Шехерезаду. Стоимость суперяхты может составлять около €1 млрд.



Официальная стоимость «Шехерезады», когда она была завершена два года назад, составляла 500 млн. фунтов стерлингов, но инсайдеры говорят, что она может быть ближе к 750 млн. фунтов стерлингов.



Рабочий, помогавший строить судно, сказал: «Каждая мраморная поверхность или золото. Здесь есть бесчисленное количество бассейнов, СПА, сауна, театр, бальные, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Есть даже больница».



С сентября 2020 года 140-метровый плавучий дворец, названный в честь легендарной персидской королевы, пришвартован в Марина-ди-Каррара в Италии. Сейчас растет давление на Италию, где стоит на якоре яхта, чтобы ее арестовали и продали в пользу украинцев.



Слухи о том, что Путин владел яхтой, ходили с момента ее постройки. Но право собственности на нее не было расследовано, пока команда критика Путина, оппозиционера Алексея Навального не опубликовала в понедельник видео, где подробно описывается экипаж — все, как утверждается, были членами российской службы безопасности.



Теперь итальянские власти призвали арестовать яхту. Говорят, что отдельный европейский экипаж разрешен на борту только тогда, когда Путина нет.



Книги на яхте свидетельствуют о одержимости Путина богатством, в частности «Атлас красоты» Михаэлы Норок, «Историю моды» из Киотского института костюма и «Фото-иконы» Ганса-Майкла Кетцле.



Выложенный плиткой танцпол опускается, превращаясь в бассейн. Считается, что это один из двух кораблей в мире с таким оборудованием, а второй на яхте Путина Graceful.



Другие преимущества: самовыравнивающийся бильярдный стол, пятиметровый аквариум и крупнейший телевизор на яхте, простирающийся 4,5 м через всю стену, установка которого стоила миллион евро.



Яхта может похвастаться двумя вертолетными площадками. Говорят, система безопасности с четырьмя радарами способна сбивать беспилотники.



Под одной вертолетной площадкой является ангар, достаточно большой, чтобы хранить вертолет, шесть водных мотоциклов, пять тендеров и восемь Seabobs.



В лаунже можно увидеть рояль и раскладные диваны.



Бывший член экипажа добавил: «Во всем мире захватывают яхты, принадлежащие олигархам, но «Шехерезада» сидит там на виду у пристани для яхт в Италии. Это просто не кажется правильным».