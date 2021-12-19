Западные СМИ предупреждают: Путин готовится к нападению на Украину

10:34 16 Ноябрь Киев, Украина





The Washington Post сообщила о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом были отмечены «необычные перемещения» техники и военных в напоминающем ситуацию в апреле западном регионе РФ .



В ответ РФ, конечно, продолжает отрицать происходящее. Пресссекретарь президента России



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «большом и необычном» военном присутствии России, которое стало заметным в последние недели. По его словам, то, что российское войско уже находится на границе с Украиной, означает, что в случае, если Россия решит «прибегнуть к военной агрессии против Украины», времени на предупреждение и подготовку нет. Столтенберг призвал Россию объяснить свои планы, связанные с наращиванием своих войск на границе с Украиной.



Вчера стало известно о новых решениях



Конгрессмен-республиканец Майк Тернер вместе с соратником Майком Роджерсом призвали Белый Дом «принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в форме разведки и оружия». «Хотя намерения России неопределенны, присутствие элитной первой гвардейской танковой армии России подкрепляет опасения, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины», – пишут они.



Руководство Украины пытается всячески успокоить своих граждан. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает поведение РФ «демонстративным». Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию так: «Я надеюсь, теперь мир видит, кто хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч войск на нашей границе. В то же время, скажем прямо, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Пугает, что это вдруг стало открытием для некоторых журналистов и экспертов, поднявших медиаголос». Зеленский подчеркнул, что давление России уже не действует на Украину.



Но, несмотря на это, тревога о поведении страны-агрессора на этот раз продолжает распространяться в мире. Запад теперь не только переживает и выражает традиционную «глубокую обеспокоенность», но и обещает не остаться в стороне от этого конфликта. 1 ноября издание Politico обнародовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.The Washington Post сообщила о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом были отмечены «необычные перемещения» техники и военных в напоминающем ситуацию в апреле западном регионе РФ .В ответ РФ, конечно, продолжает отрицать происходящее. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию Politico , а впоследствии и других влиятельных СМИ, информационным вбросом.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «большом и необычном» военном присутствии России, которое стало заметным в последние недели. По его словам, то, что российское войско уже находится на границе с Украиной, означает, что в случае, если Россия решит «прибегнуть к военной агрессии против Украины», времени на предупреждение и подготовку нет. Столтенберг призвал Россию объяснить свои планы, связанные с наращиванием своих войск на границе с Украиной.Вчера стало известно о новых решениях Путина – на этот раз о поддержке оккупационных режимов «ДНР» и «ЛНР». Глава страны-агрессора поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к российским государственным закупкам наравне с российскими. Речь идет о возможности для тех немногих предприятий, которые все еще продолжают существовать на оккупированной части Донбасса, участвовать в тендерных процедурах по поставкам товаров, финансируемых за счет государственного бюджета РФ.Конгрессмен-республиканец Майк Тернер вместе с соратником Майком Роджерсом призвали Белый Дом «принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в форме разведки и оружия». «Хотя намерения России неопределенны, присутствие элитной первой гвардейской танковой армии России подкрепляет опасения, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины», – пишут они.Руководство Украины пытается всячески успокоить своих граждан. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает поведение РФ «демонстративным». Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию так: «Я надеюсь, теперь мир видит, кто хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч войск на нашей границе. В то же время, скажем прямо, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Пугает, что это вдруг стало открытием для некоторых журналистов и экспертов, поднявших медиаголос». Зеленский подчеркнул, что давление России уже не действует на Украину.Но, несмотря на это, тревога о поведении страны-агрессора на этот раз продолжает распространяться в мире. Запад теперь не только переживает и выражает традиционную «глубокую обеспокоенность», но и обещает не остаться в стороне от этого конфликта.



Financial Times , описывая ситуацию на границах Украины, ссылается на данные заместителя главы Минобороны Анны Маляр. По ее словам, на Западе "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой". Чиновница говорит, что информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.



По оценкам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова Россия развернула на севере, востоке и юге вблизи Украины и на захваченных территориях до 114 тыс. военнослужащих, в том числе около 92 тыс. солдат сухопутных войск. Он подчеркнул, что армия РФ «демонстративно покинула танки, боевые машины и реактивные системы у нашей границы» после крупномасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре.