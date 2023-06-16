Западные СМИ пишут о начале контрнаступления. Украинские власти не подтверждают

Ряд западных медиа со ссылкой на собственные источники сегодня 8 июня сообщили, что Украина уже начала большое контрнаступление. Украинские власти и Генштаб ВСУ опровергают данную информацию.
Так издание The Washington Post со ссылкой на четырех военных, включая офицеров, написало, что "началось долгожданное контрнаступление украинских сил... которое открывает фазу войны, направленную на восстановление территориального суверенитета Украины".
По данным журналистов, ВСУ, в частности, активизировали атаки в Запорожской области.
В NBC NEWS также сообщили о начале украинского контрнаступления на юго-востоке со ссылкой на одного офицера и одного солдата, которые находятся вблизи линии фронта.
В свою очередь издание ABC NEWS написало со ссылкой на источник, близкий к президенту Зеленскому, что Украина, вероятно, начала контрнаступление несколько дней назад. По данным журналистов, к югу от Запорожья "началась большая битва".
В то же время представитель Генерального штаба ВСУ, комментируя сообщения СМИ, заявил агентству Reuters, что "не располагает такой информацией".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также накануне в интервью Reuters заявил, что Украина еще не начала запланированное контрнаступление для освобождения оккупированных россией территорий, а его начало "будет заметным для всех".
Так издание The Washington Post со ссылкой на четырех военных, включая офицеров, написало, что "началось долгожданное контрнаступление украинских сил... которое открывает фазу войны, направленную на восстановление территориального суверенитета Украины".
По данным журналистов, ВСУ, в частности, активизировали атаки в Запорожской области.
В NBC NEWS также сообщили о начале украинского контрнаступления на юго-востоке со ссылкой на одного офицера и одного солдата, которые находятся вблизи линии фронта.
В свою очередь издание ABC NEWS написало со ссылкой на источник, близкий к президенту Зеленскому, что Украина, вероятно, начала контрнаступление несколько дней назад. По данным журналистов, к югу от Запорожья "началась большая битва".
В то же время представитель Генерального штаба ВСУ, комментируя сообщения СМИ, заявил агентству Reuters, что "не располагает такой информацией".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также накануне в интервью Reuters заявил, что Украина еще не начала запланированное контрнаступление для освобождения оккупированных россией территорий, а его начало "будет заметным для всех".
Ранее, 4 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в Telegram видеоролик с украинскими бойцами, призывающими к информационной тишине накануне контрнаступления Сил обороны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии