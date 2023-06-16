Западные СМИ пишут о начале контрнаступления. Украинские власти не подтверждают

20:33 08 июня Киев, Украина





Так издание The Washington Post со ссылкой на четырех военных, включая офицеров,



По данным журналистов, ВСУ, в частности, активизировали атаки в Запорожской области.



В NBC NEWS также



В свою очередь издание ABC NEWS



В то же время представитель Генерального штаба ВСУ, комментируя сообщения



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также накануне в интервью Reuters заявил, что Украина еще не начала запланированное контрнаступление для освобождения оккупированных россией территорий, а его начало "будет заметным для всех". Ряд западных медиа со ссылкой на собственные источники сегодня 8 июня сообщили, что Украина уже начала большое контрнаступление . Украинские власти и Генштаб ВСУ опровергают данную информацию.Так издание The Washington Post со ссылкой на четырех военных, включая офицеров, написало , что "началось долгожданное контрнаступление украинских сил... которое открывает фазу войны, направленную на восстановление территориального суверенитета Украины".По данным журналистов, ВСУ, в частности, активизировали атаки в Запорожской области.В NBC NEWS также сообщили о начале украинского контрнаступления на юго-востоке со ссылкой на одного офицера и одного солдата, которые находятся вблизи линии фронта.В свою очередь издание ABC NEWS написало со ссылкой на источник, близкий к президенту Зеленскому, что Украина, вероятно, начала контрнаступление несколько дней назад. По данным журналистов, к югу от Запорожья "началась большая битва".В то же время представитель Генерального штаба ВСУ, комментируя сообщения СМИ заявил агентству Reuters, что "не располагает такой информацией".Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также накануне в интервью Reuters заявил, что Украина еще не начала запланированное контрнаступление для освобождения оккупированных россией территорий, а его начало "будет заметным для всех".

Ранее, 4 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в Telegram видеоролик с украинскими бойцами, призывающими к информационной тишине накануне контрнаступления Сил обороны.