Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны — Reuters

Киев стремится привлечь иностранные компании по производству оружия в Украине. Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но только после войны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полдюжины руководителей, присутствовавших на Парижском авиашоу.
Агентство отмечает, что Украина пытается увеличить свой арсенал от беспилотников и боеприпасов до танков, поскольку она борется, чтобы отразить вторжение россии. Украина также стремится увеличить возможности трудоустройства и стабилизировать экономику, разрушенную войной.
Ранее заместитель украинского министра сообщил Reuters, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине.
Но руководители компаний заявили, что существует слишком большой риск.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полдюжины руководителей, присутствовавших на Парижском авиашоу.
Агентство отмечает, что Украина пытается увеличить свой арсенал от беспилотников и боеприпасов до танков, поскольку она борется, чтобы отразить вторжение россии. Украина также стремится увеличить возможности трудоустройства и стабилизировать экономику, разрушенную войной.
Ранее заместитель украинского министра сообщил Reuters, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине.
Но руководители компаний заявили, что существует слишком большой риск.
Представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе. При этом одна из компаний готова подписать письмо о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине по окончании боевых действий. Однако ни один из опрошенных не выразил заинтересованности в прямом инвестировании во время войны.
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