Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны — Reuters

18:54 22 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полдюжины руководителей, присутствовавших на Парижском авиашоу.



Агентство отмечает, что



Ранее заместитель украинского министра сообщил Reuters, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине.



Но руководители компаний заявили, что существует слишком большой риск. Киев стремится привлечь иностранные компании по производству оружия в Украине . Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но только после войны.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полдюжины руководителей, присутствовавших на Парижском авиашоу.Агентство отмечает, что Украина пытается увеличить свой арсенал от беспилотников и боеприпасов до танков, поскольку она борется, чтобы отразить вторжение россии. Украина также стремится увеличить возможности трудоустройства и стабилизировать экономику, разрушенную войной.Ранее заместитель украинского министра сообщил Reuters, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине.Но руководители компаний заявили, что существует слишком большой риск.

"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", - сказал руководитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе. При этом одна из компаний готова подписать письмо о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине по окончании боевых действий. Однако ни один из опрошенных не выразил заинтересованности в прямом инвестировании во время войны.