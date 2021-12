Западные медиа прокомментировали переговоры Байдена с Путиным

16:38 31 Декабрь Киев, Украина

30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели 50-минутный телефонный разговор, инициированный Путиным.

Лидеры снова затрагивали тему Украины и наращивание сил НАТО, российскую "озабоченность" и несколько раз обменялись то угрозами не терпеть санкций или спекуляций, то общими успокоениями о дипломатических подходах и то, что НАТО не будет размещать в Украине ракеты.

Западные СМИ настроения в разговоре видят по-разному.



Международное информационное агентство Reuters пишет, что, несмотря на разговоры о дипломатии, тон звонка официальные лица с обеих сторон охарактеризовали как "серьезный". Однако ни одна из стран не указала на значительный прогресс в достижении резолюции или "начертании" какого-либо соглашения.



Вашингтон не слишком убежден, что Россия уведет около 10 тысяч военных от украинских границ, а чиновники говорят, что видят мало доказательств уменьшения военного присутствия. Соединенные Штаты впервые развернули свой военный самолет JSTARS в украинском воздушном пространстве в начале этой недели, хотя в регионе распространены разные типы самолетов наблюдения.



Байден еще раз напомнил о разного рода санкциях, которые будут ждать Россию в случае эскалации. Позже помощники президента добавили, что они включают меры, которые бы отключили Россию от глобальной финансовой системы с одновременным увеличением вооружения НАТО.



Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков отметил после разговора, что Путин "немедленно ответил", что любые санкции сейчас или позже "могут привести к полному разрыву связей между нашими странами" и добавил, что Путин отметил, что "это было бы недоразумением, которое наши отпрыски воспримут как огромную ошибку".





Путин сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом времен холодной войны в 1962 году. Reuters пишет, что Вашингтон рассматривает многие требования России, включая ограничения военного присутствия НАТО, как неочередные.

Издание Politico пишет, что представители администрации Байдена после разговора выразили надежду, что более официальные "переговоры о стратегической стабильности" между Вашингтоном и Москвой, назначенные на январь по множеству вопросов, могут привести к выходу из нынешнего кризиса.



Неназванное американское должностное лицо, не захотевшее назвать своего имени, сказал, что Байден видит два аспекта подхода США к политике Путина, от которой и зависят следующие шаги Белого дома. Это "корректировка и увеличение позиции сил НАТО в странах-союзниках", а также "дополнительная помощь Украине, чтобы она могла дальше защищать себя и свою территорию".



Однако российская сторона, которая в последние дни угрожала, что включение Украины в НАТО приведет к большой войне в Европе, после этого звонка настроилась на положительный тон. Как сообщается, Ушаков заявил, что Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты не будут размещать ракеты в Украине.

"Интересно, что Ушаков вскоре после звонка прозвучал оптимистично... заверил, что США не намерены размещать ракеты в Украине", – сказал Джон Харди, эксперт по России в исследовательском институте Foundation for Defence of Democracies. "С российской стороны они кажутся немного более оптимистичными, чем вообще были", добавил Харди, имея в виду, что Россия восприняла слова Байдена не совсем так, как это на самом деле должно было бы прозвучать.

"Я обеспокоена тем, что он пытается собрать разведданные о Байдене или создать основу для того, что он все равно намерен сделать", – сказала Эвелин Фаркас, бывшая заместитель помощника министра обороны России, Украины и Евразии в администрации президента Барака Обамы.

"Вполне возможно, что [Путин] решил вторгнуться", – добавила она. "Я думаю, что Байден должен был принять звонок, но для меня это не обязательно хороший знак. Некоторые говорят, что это может быть попыткой деэскалации от Путина. Боюсь, что это не так и все как раз наоборот".

The Washington Post обращает внимание на "озабоченность" Путина и соглашения о безопасности. В частности, во время разговора Путин потребовал скорейшего принятия предлагаемого соглашения о безопасности, которое запрещает Украине вступать в НАТО и исключает любое другое расширение на восток военного альянса. Он обвинил западные страны в посягательстве на границы России с помощью военных учений в Черноморском регионе и превращения Украины в плацдарм для антироссийских действий.



Издание пишет, что некоторые российские чиновники считают, что у Байдена всего несколько недель, чтобы согласиться на требования, от которых НАТО давно отказывается. Белый дом категорически отверг любые запреты на членство в НАТО, заявив, что все суверенные страны должны сохранить право принимать решения по безопасности.



Высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности сказал журналистам после звонка в четверг, что Путин стремится задать "тенор и тон" предстоящим личным переговорам между Вашингтоном и Москвой, которые запланированы в начале января. Это будут двусторонние переговоры в Женеве 9 и 10 января, добавил чиновник. После этого состоятся переговоры в Совете Россия-НАТО 12 января и переговоры в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 января, в которую входит и Украина.



Неназванный чиновник добавил, что эти переговоры должны определить определенные границы, ведь некоторые из договоренностей могут быть достигнуты, однако другие невозможны. Также The Washington Post напоминает о недельном заявлении советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, что у Соединенных Штатов есть собственный список проблем безопасности действий России, которые необходимо внести на январские переговоры.



По сообщению The New York Times, американские чиновники отказались обсуждать суть разговора, настаивая на том, что в отличие от россиян, они не будут вести переговоры публично.



Что интересно, The New York Times пишет, что обвинения от Путина в сторону США и НАТО в создании угрозы безопасности России, возможно, не подразумевает то, что американские чиновники изначально поняли. Это обвинение, которое российские чиновники неоднократно выдвигали в последнее время, сначала озадачило американских чиновников и казалось, что РФ подразумевает противотанковое оружие Javelin и другие мелкие боеприпасы, которые США предоставили Украине для сдерживания атаки.

"Но со временем становится все более понятным, что россияне подразумевают ядерное и неядерное оружие "глобального удара", включая ядерные ракеты средней дальности... Некоторые американские официальные лица говорят, что беспокойство Путина может создать определенную основу для новых переговоров с Россией. особенно потому, что нет планов развернуть новое поколение такого оружия на европейской территории", - пишет в статье.

В отличие от комментариев от российских чиновников, поданных в The Washington Post, издание The New York Times приводит слова Юрия Ушаков о том, что "пока неясно", идут ли обе стороны к компромиссу, но однако он отметил, что у России нет конкретного срок для переговоров.



При этом ньюйоркское медиа отмечает, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне звонка в четверг выразил обеспокоенность тем, что США могут затянуть переговоры подольше, даже если выразили готовность к участию в них.