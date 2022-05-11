Западные лидеры больше не боятся путина и не пытаются его задобрить. Новая стратегия — открытая борьба с агрессором

14:55 11 мая Киев, Украина





Когда путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, стратегия умиротворения, казалось, будет продолжаться. Западные лидеры вновь ограничились сравнительно мягкими санкциями и войск в Украину не послали. Они боялись раздуть «горячую» войну с россией и – хотя это напрямую и не заявлялось – целостность Украины этот риск не оправдывала.



Но вскоре политики переменили мнение. В последние два месяца США, ЕС и их союзники показали россии, что могут за себя постоять. Как объяснить такой политический разворот? У новой стратегии две подоплеки. За два последних десятилетия США и их европейские союзники не хотели ссориться с россией, пишет издание. Даже после того, как она вторглась в Грузию, аннексировала Крымский полуостров, сбила пассажирский лайнер из Малайзии и вмешалась в выборы президента США, коллективный Запад предпринимал весьма мало ответных действий. Объявленные санкции были слишком мягкими, чтобы повлиять на путинское окружение. Главной целью было не допустить открытого противостояния с россией.Когда путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, стратегия умиротворения, казалось, будет продолжаться. Западные лидеры вновь ограничились сравнительно мягкими санкциями и войск в Украину не послали. Они боялись раздуть «горячую» войну с россией и – хотя это напрямую и не заявлялось – целостность Украины этот риск не оправдывала.Но вскоре политики переменили мнение. В последние два месяца США, ЕС и их союзники показали россии, что могут за себя постоять. Как объяснить такой политический разворот? У новой стратегии две подоплеки.

О причинах смены концепции рассказывает The New York Times



Стойкость украинцев

За последние десятилетия у США накопился большой опыт сотрудничества с государствами, ведущими войну на своей земле (яркий пример – Афганистан). На первый взгляд, украинская кампания должна была быть проиграна в течение нескольких дней, настолько несопоставимы силы сторон.



Но Украина поразила весь мир: украинский боевой дух не позволил российским боевым соединениям решить большинство боевых задач.



И успех Украины вдохновил страны Запада: оказывается, путину можно давать действенный и успешный отпор.



Устали бояться

Начало войны в Украине перекроило европейское видение реальности. Большая война, впервые за 75 лет после уничтожения гитлеровской Германии, вновь бушует на континенте. Более ранние проделки путина меркнут по сравнению с этим.



Война изменила отношение к путину многих западных лидеров: если раньше они выбирали терпеть его агрессию во имя блага своей страны, то в феврале жребий был брошен: либо конфронтация, либо конформизм.



Изменения позиции иностранных официальных лиц впечатляют: если в начале войны чиновники американского МИДа не хотели признавать, что США поставляют Украине «стингеры», то сегодня американцы открыто, не таясь, поставляют Украине танки, ракеты и другое вооружение. А передаваемые разведданные, возможно, ценнее ракет.



Как заявила Ивлин Фаркаш, бывший представитель Пентагона: «Мы дадим им все, что нужно для победы. И мы не боимся реакции путина. Наши руки развязаны».



Впрочем, эксперты полагают, что некоторые западные лидеры продолжают преступно медлить, не давая того, о чем просит Зеленский.

«Мы долго оставались в стороне из-за непомерного страха возможных последствий», — признает бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Фредерик Ходжес.

Ядерный конфликт

Другие эксперты полагают, что США, компенсируя былую пассивность перед лицом путина, рискует развертыванием по-настоящему большой конфронтации. Колумнист «Таймс» пишет: произошедшее с «Москвой» и российскими генералами «переводит косвенное противостояние россии в непосредственное, прямое. Ни Конгресс, ни простых американцев никто к этому не готовил».



Прежняя стратегия сочетала декларативное противостояние россии при фактическом ее умиротворении. Именно это позволило путину считать Запад слабым и напуганным и развязать агрессивную войну. Новая стратегия – реальное противостояние без официального признания – может привести к атомной войне. путину об этом известно, и это причина того огромного риска, который он берет на себя, продолжая войну в Украине.