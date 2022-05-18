Западные аналитики сравнили режим сталинизма и «позднего путинизма»

09:07 18 мая Киев, Украина

Аналитики The Atlantic и The Washington Post исследуя геноцид украинцев в 1930-х и войну путина против Украины пришли к выводам, что режим путина все больше напоминает сталинизм , хотя обнаружили и новые черты современной диктаторы.

Вот основные сходства и различия сталинизма и «позднего путинизма» с точки зрения исследователей:



✅ Сходства

▪️ Показательная демонстрация силы, напыщенные парады, излишнее хвастовство "непобедимой и легендарной" армией.

▪️ Окружение, создающее культ личности: поддакивающее, потакающее всем капризам, мешающее осознать диктатору, как на его действия реагирует население.

▪️ Полное нивелирование оппонентов. Оба режима убивали и отправляли в тюрьму оппозицию, искореняя инакомыслие.

▪️ Использование нефти как инструмента геополитики.

▪️ Главный посыл пропаганды: «весь мир против нас».



❌ Различия

▪️ Публичность. сталин скрывался из поля зрения народа и избегал присутствия в медиа, в то время как путин использует каждую возможность показаться в медиапространстве и подкрепить свой образ вождя.

▪️ Правящий класс. сталин имел непоколебимую поддержку партии и именно от имени партии и ее руками воплощал все планы. У ппутина такой партии нет: всем управляют преданные ему чиновники и силовики.



Авторы исследований утверждают, что путинизм с учётом всех особенностей все-таки не сумеет стать новой итерацией сталинизма. Поскольку:

Окружение путина рассыпается под давлением санкций, предпочитая сбережение своих богатств сохранению «верности до гроба».

рф с начала войны (и до неё) массово теряет интеллектуальную прослойку, которую радостно принимает всё более объединенный Запад. Такие кадры нужны для независимого технологического развития и возможности долго "противостоять" тому же Западу.

У современной россии, при всех прелестях пропаганды, отсутствует национальная идея, нет ничего подобного "построению коммунизма".

Политические исследователи из Кебриджа считают что хотя замещение демократии автократией во многих странах мира, в Европе, Африке и Азии, — это новый виток в мировой политике, есть и ключевое отличие — современные автократии конкурируют не между собой, а с демократиями, и более архаичные системы в этой борьбе обречены на поражение.