Западную границу Украины за сутки пересекло почти 70 тысяч человек

11:42 19 марта Киев, Украина

За сутки 18 марта государственную границу Украины с Евросоюзом и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и почти 13 тысяч транспортных средств.

 
Об этом сообщили в МВД Украины.

Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению.

За прошедшие сутки из Украины выбыли более 50 тысяч человек. Более 32 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины.

В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.