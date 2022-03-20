Западную границу Украины за сутки пересекло почти 70 тысяч человек

За сутки 18 марта государственную границу Украины с Евросоюзом и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и почти 13 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению.
За прошедшие сутки из Украины выбыли более 50 тысяч человек. Более 32 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины.
В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.
Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению.
За прошедшие сутки из Украины выбыли более 50 тысяч человек. Более 32 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины.
В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.
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