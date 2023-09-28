Запад заморозил российские активы на сумму $8 миллиардов

Западные страны заморозили российские суверенные активы, их общая сумма составляет $8 миллиардов. Некоторые страны высказали предложения использовать эти средства для финансирования восстановления Украины, однако другие стороны, включая Европейский центральный банк, выразили опасения относительно юридической стороны и последствий такого шага.
Об этом сообщает The Financial Times.
Пенни Прицкер, специальный представитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины, подчеркнула, что российские суверенные активы, замороженные Западом, должны быть использованы для восстановления Украины после войны. Она также отметила, что команда юристов работает над выяснением возможных вариантов использования этих активов.
Об этом сообщает The Financial Times.
Пенни Прицкер, специальный представитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины, подчеркнула, что российские суверенные активы, замороженные Западом, должны быть использованы для восстановления Украины после войны. Она также отметила, что команда юристов работает над выяснением возможных вариантов использования этих активов.
Она также отметила, что основная часть российских суверенных активов находится в странах Европейского союза и Японии.
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