Запад заморозил российские активы на сумму $8 миллиардов

"По сути, если бы я должна была сказать не с юридической точки зрения, а с точки зрения этики и морали, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны делать вклад в восстановление Украины. Как это сделать с юридической точки зрения, это то, над чем еще работают", - сказала Прицкер.