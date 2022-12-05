Запад рассматривает два варианта «Нюрнберга» для российского руководства

10:34 05 декабря Киев, Украина

Ключевые фигуры в администрации президента США Джо Байдена все больше склоняются к идее создать специальный трибунал, который изучит роль российского руководства в военных преступлениях в Украине. При этом они обсуждают два варианта организации такого суда.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на посла США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

«Это то, что очень волнует президента [Украины Владимира] Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большое значение», — сказала Ван Шаак.

По ее словам, сейчас в администрации Байдена рассматривают «все аспекты» и поддерживают принятие некоторых промежуточных мер, «особенно когда речь идет о сохранении улик».



Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование военных преступлений россии в марте этого года. Однако в Киеве полагают, что он сможет преследовать лишь конкретных преступников, которых удастся экстрадировать. Поэтому украинские власти настаивают на создании отдельного трибунала для российского руководства.



По словам Ван Шаак, Западные дипломаты на текущий момент рассматривают два возможных варианта такого трибунала. В первом случае Украина и



Во втором варианте — Украина совместно с ЕС или Советом Европы создаст внутренний суд. Такой трибунал может получить дополнительную международную поддержку через голосование на Генеральной ассамблее ООН, пояснила Ван Шаак.



Оба трибунала будут судить «ограниченное число обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторых высокопоставленных военных деятелей», рассказала она.



В ООН уже подготовили проект резолюции о создании трибунала над россией. Однако у идеи есть и противники. Они считают, что появление резолюции может снизить статус МУС и с большой долей вероятности оттолкнет кремль от переговоров о прекращении боевых действий. При этом главы государств и министры иностранных дел в соответствии с международным правом имеют иммунитет от преследования в национальных судах.



Тем не менее проведение трибунала над российским руководством поддерживают Еврокомиссия, Франция, Нидерланды и страны Балтии. В кремле заранее отвергают любые попытки создания суда над россией и ее руководством. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование военных преступлений россии в марте этого года. Однако в Киеве полагают, что он сможет преследовать лишь конкретных преступников, которых удастся экстрадировать. Поэтому украинские власти настаивают на создании отдельного трибунала для российского руководства.По словам Ван Шаак, Западные дипломаты на текущий момент рассматривают два возможных варианта такого трибунала. В первом случае Украина и ООН могут заключить двусторонний договор, «в некотором отношении благословленный Генеральной ассамблеей», а также «обеспечивающий политическую поддержку всего международного сообщества».Во втором варианте — Украина совместно с ЕС или Советом Европы создаст внутренний суд. Такой трибунал может получить дополнительную международную поддержку через голосование на Генеральной ассамблее ООН, пояснила Ван Шаак.Оба трибунала будут судить «ограниченное число обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторых высокопоставленных военных деятелей», рассказала она.В ООН уже подготовили проект резолюции о создании трибунала над россией. Однако у идеи есть и противники. Они считают, что появление резолюции может снизить статус МУС и с большой долей вероятности оттолкнет кремль от переговоров о прекращении боевых действий. При этом главы государств и министры иностранных дел в соответствии с международным правом имеют иммунитет от преследования в национальных судах.Тем не менее проведение трибунала над российским руководством поддерживают Еврокомиссия, Франция, Нидерланды и страны Балтии. В кремле заранее отвергают любые попытки создания суда над россией и ее руководством.