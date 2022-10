Запад отрицает вероятность ядерного удара рф, но подготовку к нему ведет - СМИ

11:03 15 октября Киев, Украина

Чиновники западных стран тайно разрабатывают план действий на случай возможного ядерного удара рф по Украине. Правительства намерены предотвратить панику в своих странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свой источник.

По информации СМИ, официальные лица на Западе пересматривают планы оказания экстренной поддержки и успокоения населения, опасающегося ядерной эскалации. Однако издание отмечает, что Запад считает маловероятным ядерный кризис.

Газета отметила, что кампании по информированию общественности и школьные учения о том, как выжить в ядерной войне, были характерными для времен холодной войны. В частности, так называемые кампании "Пригнись и накройся" (Duck and Cover) в США в 1950-х годах, "У каждого есть шанс" (Everyone has a chance) в Западной Германии в начале 1960-х годов, "Защитить и выжить" (Protect and Survive) в Великобритании в конце 1970-х гг.

Генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение Кейт Хадсон заявила, что нынешнее "благоразумное планирование" происходит от кампании "Защитить и выжить".

Ранее сообщалось, что возможное применение ядерного оружия против Украины скорее всего вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО.