Запад настроен на усиление защиты украинского неба - Резников

15:49 04 ноября Киев, Украина

Для Украины приоритетом является противовоздушная, противоракетная оборона и западные партнеры также настроены, прежде всего, на усиление защиты украинского неба.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников , передает Suspilne.

"У нас приоритетом номер один является противовоздушная, противоракетная оборона. Это наши партнеры очень хорошо поняли. Сегодня они тоже настроены, прежде всего, на усиление именно защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk 23. Вы знаете, что немецкие IRIS начали работать. NASAMS уже в дороге с соответственно подготовленными нашими экипажами", - сказал он.

По словам Министра, Украина также получит систему Crotale от Франции.

"Пока мы дорабатываем некоторые другие системы от других стран-партнеров. Наши партнеры настроены не только на краткосрочную помощь, и даже не только на среднесрочную. На долгосрочные понимания перспектива у них тоже есть", - отметил Резников.

Поэтому, по его словам, Украина и партнеры обсуждают все: хабы по ремонту и восстановлению, созданию новых площадок, развитию и заказу у их производителей того оружия, которое нужно Украине "из расчета не на один месяц, не на два, не на три" .

"Потому что все понимают, что даже победа Украины, которая состоится, надеюсь, что она состоится в ближайшем будущем, не означает, что эта поддержка остановится", — сказал министр.

Резников отметил, что для украинского ВПК есть два основных вызова:

наладка ремонта и обслуживания этих сложных систем;

развитие системы новых технологий в поле боя, таких как беспилотники.

"При чем беспилотники не только те, что в воздухе, но и те, что в воде и под водой, и по земле. Поэтому сегодня мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с враждебными беспилотниками. Это серьезный вызов для производителей", – подчеркнул он.

По словам министра, на сегодняшний день готовится трехуровневая система восстановления и ремонта военной техники:

простейший ремонт должен происходить в воинских частях, подразделениях на поле боя, а для этого они должны быть обеспечены необходимыми запчастями, оборудованием и техническими документами;

в Украине ремонт средней сложности на украинских предприятиях;

слишком сложный ремонт – за пределами Украины на предприятиях наших партнеров. К примеру, Чехии, Польши.

"По состоянию на сегодняшний день производство 155-го калибра для современных артиллерийских установок натовского стандарта мы пока не налаживаем. Надеемся, что будем получать поддержку боеприпасами от партнеров", — сказал Резников.

Однако, по словам министра, у Украины есть артиллерийская установка 155-го калибра "Богдана", которая уже прошла первые испытания.

"У нас есть прямой диалог с производителями, и если дальше будет происходить развитие производства гаубицы, то, соответственно, под нее будет налажено производство боеприпасов. Пока от наших партнеров 155 калибра нам достаточно", — подчеркнул он.

Резников также заявил, что после победы Украины в войне во главу угла выйдет вопрос усиления НАТО.

"Украина уже всем доказала, что имеет лучший опыт и умение в противостоянии агрессии рф. Сегодня такой экспертизы, которую имеют ВСУ, не имеет ни одна армия мира. Поэтому вопрос усиления НАТО будет стоять номер один после победы. Поскольку только Украина способна реально усилить страны НАТО", – сказал он.

Министр убежден, что Украина окончит эту войну полной деоккупацией земель и выходом на международно признанные границы по состоянию на 1991 год.