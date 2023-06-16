Замминистра обороны сообщает о прекращении продвижения вражеских сил в Украине

19:49 31 мая Киев, Украина

Силы вооруженных сил Украины успешно противостоят наступательным действиям российской армии на Бахмутском направлении.



Об этом информировала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наша армия успешно прекратила продвижение вражеских сил. Хотя события в новостях могут создать впечатление о временном затишье, на самом деле ситуация не такая – это лишь иллюзия. Враг активно увеличивает обстрелы артиллерией, и их количество становится сопоставимым с периодом самых ожесточенных боев", – добавила замминистра.

В то же время, противник проводит перегруппировку, заменяя "наемников" регулярными вооруженными силами. Украинские воины препятствуют российским силам в реализации их планов.