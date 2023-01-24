Замминистра обороны подал в отставку

На фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для питания украинских военных заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.



Об этом сообщают в Минобороны.

Указано, что Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Он попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.