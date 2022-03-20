Замминистра Боднар и посол Японии обсудили вопросы ядерного разоружения

Во время встречи в понедельник заместитель министра Василий Боднар и посол Японии в Украине Такаши Кураи обсудили проблематику ядерного разоружения.
Об этом сообщает пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В пресс-службе сообщили, что во время встречи заместитель министра и посол отметили положительный опыт сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности, осуществляемый в рамках меморандума между оборонными ведомствами Украины и Японии.
Они договорились продолжить практику проведения украинско-японских консультаций в сфере противодействия киберугрозам, а также укреплять взаимодействие в оборонной сфере и сфере безопасности.
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