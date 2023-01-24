Заместитель главы Офиса Президента ушел в отставку
09:39 24 января Киев, Украина
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
опубликовал свое заявление об уходе из ОП.
В своем ТГ-канале он поблагодарил за сотрудничество все, с кем работал, а также свою семью и всех украинцев.
"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по региональной политике Офиса Президента. Без вас ничего бы не было. Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку", - написал Тимошенко.
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