08:57 25 августа Киев, Украина





Об этом



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления.Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Во время одного из разговоров Залужный также сказал американской стороне: "Вы не понимаете природы этого конфликта. Это не противодействие повстанцам. Это Курск". Он имел в виду одно из ключевых сражений Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.



Издание отмечает, что оборудование на сумму свыше 43 миллиарда долларов, которое США направили в Украину, достаточно для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году. По словам собеседников издания, для нашего государства еще не поздно добиться успехов на поле боя. На том, что для контрнаступления есть время, настаивают и украинские командиры, включая Валерия Залужного.





Украина скорректировала свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья. Это изменение позволило сохранить силы для главного удара в другом месте и ограничить расход артиллерии.

Однако глубокие разногласия по стратегии остаются. Американские чиновники говорят, что войска Украины все еще слишком разбросаны для сосредоточенного толчка на юг и до сих пор не совмещают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

"Свести потери к минимуму нужно, чтобы сохранить боевой потенциал в долгосрочной перспективе, говорят украинцы. Но официальные лица США утверждают, что украинские атаки небольшими подразделениями на узких участках фронта замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей на ответ, в том числе минами, которые разбрасываются с помощью артиллерийских ударов, и подразделениями, вооруженными реактивными гранатами", – говорится в материале.

Соединенные Штаты Америки призывают Украину вернуться к операции по комбинированному применению сил, учения относительно которой проводились на западных базах, сконцентрировав войска для прорыва обороны рф и продвижения в сторону Азовского моря.