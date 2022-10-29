Залужный рассказал о главных задачах для ВСУ на данный момент

07:46 29 октября Киев, Украина

Оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Об этом в пятницу, 28 октября, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В сообщении указано, что главнокомандующий провел телефонные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и проинформировал его о главных задачах для Вооруженных сил Украины на данный момент.

В частности, он выделил ключевые цели:

освободить оккупированные территории,

не допустить захвата врагом новых участков,

обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - добавил Валерий Залужный.

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ нанесли удар по шести базам оккупантов.