Залужный рассказал о главных задачах для ВСУ на данный момент

Оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Об этом в пятницу, 28 октября, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В сообщении указано, что главнокомандующий провел телефонные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и проинформировал его о главных задачах для Вооруженных сил Украины на данный момент.
В частности, он выделил ключевые цели:
- освободить оккупированные территории,
- не допустить захвата врагом новых участков,
- обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,
- продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.
Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ нанесли удар по шести базам оккупантов.
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