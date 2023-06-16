Залужный провел телефонный разговор с представителем НАТО о военном сотрудничестве

10:31 24 мая Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, Валерий Залужный, провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим силами США в Европе, Кристофером Каволи, как сообщает Генеральный штаб ВСУ 24 мая.

В ходе диалога обсуждались вопросы, связанные с укреплением противовоздушной обороны, в том числе с использованием истребителей F-16, а также увеличением запасов боеприпасов.

Главнокомандующий Залужный подчеркнул важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. 

Он также информировал о количественном и качественном составе украинского войска и о планах по усилению украинской морской пехоты путем создания новых бригад.