Залужный провел телефонный разговор с представителем НАТО о военном сотрудничестве

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, Валерий Залужный, провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим силами США в Европе, Кристофером Каволи, как сообщает Генеральный штаб ВСУ 24 мая.
В ходе диалога обсуждались вопросы, связанные с укреплением противовоздушной обороны, в том числе с использованием истребителей F-16, а также увеличением запасов боеприпасов.
Главнокомандующий Залужный подчеркнул важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
Он также информировал о количественном и качественном составе украинского войска и о планах по усилению украинской морской пехоты путем создания новых бригад.
В ходе диалога обсуждались вопросы, связанные с укреплением противовоздушной обороны, в том числе с использованием истребителей F-16, а также увеличением запасов боеприпасов.
Главнокомандующий Залужный подчеркнул важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
Он также информировал о количественном и качественном составе украинского войска и о планах по усилению украинской морской пехоты путем создания новых бригад.
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