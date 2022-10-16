Залужный обнародовал видео с пленными оккупантами, воевавшими ранее в Сирии

13:02 15 октября Киев, Украина

Украинские защитники взяли в плен семь российских оккупантов, которые пытались заверить, что их просто мобилизовали. Однако в итоге оказалось, что военнопленные ранее воевали в Сирии. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей Facebook-странице и опубликовал соответствующее видео.

"Расстояние между позициями у нас 100-200 метров. Между самими позициями есть овраг - "мертвая зона". Они со своих позиций сползли в ярок и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно там противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что семеро человек нам удалось взять в плен", - рассказал командир батальона 24 ОМБр Ирис.

По его словам, российские военные говорили, что они ничего не знают, что их пришли и "взяли учителя", что они мобилизованы.

"Оказалось, что один из них является майором, еще один прапорщик, три или четыре сержанта, остальные солдаты. Затем выяснилось, что они "проходили службу", вернее совершали свои террористические акты в Сирии", - подытожил он.

Напомним, в плен взяли мобилизованного пять дней назад жителя Ростовской области рф.