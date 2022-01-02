16:04 26 Апрель Киев, Украина

Во время брифинга правительства Германии, МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что закрытие властями РФ части акватории Черного моря, является беспрецедентным и проблемным шагом.

«Ограничение так называемого свободного прохода судов через воды вдоль побережья на столь длительный период является беспрецедентным и очень проблемным с точки зрения международного права», - сказал дипломат.

По его словам, в Берлине также считают, что поскольку ограничение судоходства касается международных вод, омывающих незаконно аннексированный в 2014 году украинский полуостров Крым, эти меры являются сами по себе такими, которые противоречат международному праву.



В настоящее время немецкая сторона вместе с партнерами «интенсивно проверяет» ситуацию на месте и юридические аспекты этого шага.



Как сообщалось, Минобороны РФ объявило о закрытии с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября трех районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов в районе оккупированного Крыма. Под запрет подпали удлиненный участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок возле берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок возле западного края Крыма. В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему. В Минобороны РФ не сообщили, почему прибегли к такому решению.



Свою обеспокоенность относительно этого шага уже выразил Госдепартамент США, Евросоюз и НАТО призвали отменить это решение и обеспечить свободное судоходство и открытый доступ к портам Украины в Азовском море.