Закрытие магазинов товаров в Apple России

Apple в России закрывается.
Официальные ритейлеры Apple в России – re:Store и iPort – начали закрывать магазины, перенаправляя дефицитную технику в точки с более высоким трафиком.
Отмечается, что авторизованные дилеры Apple, среди которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.
Розничная сеть re:Store начала закрывать магазины в Москве и регионах, iPort – в Санкт-Петербурге.
По данным газеты, в минувшие выходные перестал работать магазин re:Store . По информации, опубликованной компанией на сайте, "временно закрыты" восемь точек в Москве и часть в регионах – Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.
Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.
Собеседник на рынке недвижимости рассказал, что IRG остановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику.
Отмечается, что авторизованные дилеры Apple, среди которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.
Розничная сеть re:Store начала закрывать магазины в Москве и регионах, iPort – в Санкт-Петербурге.
По данным газеты, в минувшие выходные перестал работать магазин re:Store . По информации, опубликованной компанией на сайте, "временно закрыты" восемь точек в Москве и часть в регионах – Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.
Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.
Собеседник на рынке недвижимости рассказал, что IRG остановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику.
Другой источник предположил, что компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник среди управляющих ТЦ сообщил, что ему неизвестно о расторжении договоров аренды.
На сайте iPort сообщается, что она "временно закрыла по техническим причинам" четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах.
В iPort не ответили на запрос газеты.
Официальным продавцом оборудования Apple в России также является Cstore , в этой компании отказались от комментариев.
По словам собеседника на рынке дистрибьюции электроники, основная причина закрытия магазинов техники Apple - дефицит товара и снижение спроса на смартфоны. Продажа смартфонов в России в апреле снизилась, по данным ритейлеров, на 30%, а преимущества пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.
На сайте iPort сообщается, что она "временно закрыла по техническим причинам" четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах.
В iPort не ответили на запрос газеты.
Официальным продавцом оборудования Apple в России также является Cstore , в этой компании отказались от комментариев.
По словам собеседника на рынке дистрибьюции электроники, основная причина закрытия магазинов техники Apple - дефицит товара и снижение спроса на смартфоны. Продажа смартфонов в России в апреле снизилась, по данным ритейлеров, на 30%, а преимущества пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.
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