Закрытие магазинов товаров в Apple России

10:33 24 мая Киев, Украина

Официальные ритейлеры Apple в России – re:Store и iPort – начали закрывать магазины, перенаправляя дефицитную технику в точки с более высоким трафиком.



Отмечается, что авторизованные дилеры Apple, среди которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.



Розничная сеть re:Store начала закрывать магазины в Москве и регионах, iPort – в Санкт-Петербурге.



По данным газеты, в минувшие выходные перестал работать магазин re:Store . По информации, опубликованной компанией на сайте, "временно закрыты" восемь точек в Москве и часть в регионах – Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.



Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.



Собеседник на рынке недвижимости рассказал, что IRG остановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику.

"Ритейлер договаривается с владельцами помещений о прекращении работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках", - сказал он.

Другой источник предположил, что компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник среди управляющих ТЦ сообщил, что ему неизвестно о расторжении договоров аренды.



На сайте iPort сообщается, что она "временно закрыла по техническим причинам" четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах.



В iPort не ответили на запрос газеты.



Официальным продавцом оборудования Apple в России также является Cstore , в этой компании отказались от комментариев.



По словам собеседника на рынке дистрибьюции электроники, основная причина закрытия магазинов техники Apple - дефицит товара и снижение спроса на смартфоны. Продажа смартфонов в России в апреле снизилась, по данным ритейлеров, на 30%, а преимущества пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.