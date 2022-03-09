Законопроект о референдуме могут принять в ноябре

Об этом Разумков сообщил на брифинге в среду, 14 октября.

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о дате принятия закона о народовластии.