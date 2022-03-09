Законопроект о референдуме могут принять в ноябре
16:51 14 Октябрь Киев, Украина
Дмитрий Разумков
сообщил, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум Верховная Рада
может принять уже в ноябре.
Об этом Разумков сообщил на брифинге в среду, 14 октября.
"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о дате принятия закона о народовластии.
Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
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