Законопроект защитит обличителей коррупции

12:09 06 ноября Киев, Украина

Во время пленарного заседания Рады нардепы приняли за основу законопроект , который предполагает усиление конфиденциальности обличителей коррупции.

"За" проголосовали 254 народных депутата.

"Предлагаем создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции. Не будет необходимости для государственных органов создавать отдельные анонимные каналы сообщений, условно говоря в каждом селе отдельно", - сказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной деятельности Галина Янченко.

Янченко отметила, что для создания портала не требуются дополнительные средства из бюджета.



Что подразумевает законопроект

Проект Закона №3450 разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи. По мнению авторов законопроекта это создаст правовую основу для осуществления сообщений обличителей, что будет способствовать надлежащему и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.