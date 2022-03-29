Законопроект об олигархах прошел первое чтение

18:45 01 июля Киев, Украина

Сегодня на заседании Рады, 275 голосами нардепов в первом чтении был принят законопроект Зеленского об олигархах.

В пресс-службе Рады отметили, что цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Таких лиц в документе называют олигархами.



Согласно законопроекту, "олигарх"- физическое лицо, которое соответствует как минимум трем из четырех критериев:



1) участвует в политической жизни;



2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в т.ч. интернет-СМИ);



3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;



4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн), установленных для трудоспособных лиц на 1 января (по состоянию на 3 июня прожиточный минимум – 2189 грн).





Что нельзя будет олигархам

Признавать лицо олигархом будут по решению Совета нацбезопасности и обороны по предложению члена СНБО, Кабинета министров, СБУ, Нацбанка и Антимонопольного комитета. Олигархам, которые оказались в реестре, будет запрещено:

осуществлять взносы (прямо или через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Контакты олигархов с политиками и чиновниками

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины). Под контактом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входят совместное участие в официальных мероприятиях.



Сами же олигархи перед общением с чиновником или политиком должны сообщать им, что находятся в реестре.