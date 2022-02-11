Законопроект о создании Этического совета для ВСП принят в первом чтении

Голосами 245 нардепов в первом чтении принят законопроект о создании Этического совета для Высшего совета правосудия (ВСП), который будет проверять на добропорядочность будущих и действующих членов ВСП.
Заместитель министра юстиции Александр Банчук во время представления документа отметил, что закон имеет целью внедрить в деятельность органов судейского самоуправления принципов профессиональной этики и добродетели.
Он предусматривает создание Этического совета составом из шести членов: три члена от судей или судей в отставке, три - от международных партнеров.
Он предусматривает создание Этического совета составом из шести членов: три члена от судей или судей в отставке, три - от международных партнеров.
Венецианская комиссия предварительно одобрила этот законопроект, но сам Высший совет правосудия призвал парламент не принимать закон. В Совете назвали неконституционной одну из норм законопроекта.
Закон является одним из ключевых вопросов Международного валютного фонда в Украине.
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