Законопроект о создании Этического совета для ВСП принят в первом чтении

14:38 19 Май Киев, Украина

Голосами 245 нардепов в первом чтении принят законопроект о создании Этического совета для Высшего совета правосудия (ВСП), который будет проверять на добропорядочность будущих и действующих членов ВСП.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук во время представления документа отметил, что закон имеет целью внедрить в деятельность органов судейского самоуправления принципов профессиональной этики и добродетели.



Он предусматривает создание Этического совета составом из шести членов: три члена от судей или судей в отставке, три - от международных партнеров.

"Второй вопрос - предоставление возможности членам Этического совета проверять кандидатов на должность членов ВСП и давать рекомендации. Также это внедрение конкурсных принципов на должность членов ВСП и создание дисциплинарной службы инспекторов в структуре ВСП", - пояснил он.

Венецианская комиссия предварительно одобрила этот законопроект, но сам Высший совет правосудия призвал парламент не принимать закон. В Совете назвали неконституционной одну из норм законопроекта.



Закон является одним из ключевых вопросов Международного валютного фонда в Украине.