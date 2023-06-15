Законопроект о кандидатском резерве

18:08 18 мая Киев, Украина

Всех профессионалов, которые получили высокие балы, но не выиграли конкурс внесут в резерв

В соответсвии с этим в парламенте зарегистрирован законопроект №3491 относительно кандидатского резерва. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов.



“Я уже неоднократно говорил, что вопрос „новых лиц“ во власти стоит очень остро и находить их весьма сложно. Речь не просто о новых лицах, а о компетентных, мотивированных, эффективных. Нам необходим кандидатский резерв, который поможет собрать людей, которые готовы вместе с нами перезагружать власть и работать на благо украинцев”, — считает Трофимов.



Так, на данный момент в парламенте зарегистрирован законопроект № 3491 о внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно кандидатского резерва (инициаторы — народные депутаты Андрей Клочко, Александр Корниенко, Виталий Безгин, Алена Шкрум).



Трофимов рассказал, что законопроект предполагает формирование списков кандидатов, которые не прошли конкурс, но могу поучаствовать в других конкурсах.



“В Украине постоянно проходят конкурсы на замещение должностей во власти. Побеждает один, но участвует в этих конкурсах порой не один десяток достойных людей. Многие из них набирают чуть меньше баллов, чем победители. И забыть о них сразу после конкурса — просто кадровое расточительство. Поэтому информацию о 5 кандидатах, которые набрали наибольшее количество балов, заносим в базу кандидатского резерва”, — сообщил Трофимов.



Он добавил, что для этих кандидатов создается “Личный кабинет” на Едином портале вакансий госслужбы, и через него они автоматически приглашаются к участию в других конкурсах.



“Бонусом для таких кандидатов служит то, что они не подают заново весь пакет документов, необходимый для участия в конкурсе. Госорганы также могут обращаться к базе кандидатского резерва, чтобы найти себе подходящего кандидата. Срок пребывания в кандидатском резерве ограничивается одним годом. На мой взгляд, принятие законопроекта о кандидатском резерве позволит эффективнее наполнять профессиональными кадрами органы власти всех уровней”, — написал Трофимов.