Законопроект о деолигархизации отправлен на доработку

Члены комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рассмотрели законопроект Зеленского об олигархах и пришли к выводу, что документ требует доработки.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
При доработке законопроекта также рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского Заключительного акта и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.
Напомним, проект закона об олигархах был обнародован в начале июня. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.
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