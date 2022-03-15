Законопроект о деолигархизации отправлен на доработку

19:52 17 июня Киев, Украина

Члены комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рассмотрели законопроект Зеленского об олигархах и пришли к выводу, что документ требует доработки.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

“Законопроект №5599 «О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» не противоречит целям Соглашения об ассоциации, но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)”, — сообщили в комитете.

При доработке законопроекта также рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского Заключительного акта и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.



Напомним, проект закона об олигархах был обнародован в начале июня. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.