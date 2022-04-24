Закон, позволяющий не обманывать избирателей - Кабмин

Василий Мокан в своем Телеграмм заявил о том, что Кабинет Министров рассматривает законопроект борьбы с политическими клонами. Закон вынуждает кандидатов оповещать избирателей о смене фамилии и имени за полгода до выборов.

Сегодня на заседании Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины».

Проектом предлагается «информировать избирателей о кандидатах, которые в течение 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или имя собственное (одно из имен или все имена), и/или отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК».

Мокан пояснил, что такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Напомним, что ЦИК сняла с местных выборов однофамильцев президента Владимира Зеленского и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова.