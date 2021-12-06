Закон об игорном бизнесе передан на подпись президенту

21:03 28 Июль Киев, Украина

По данным СМИ, в законопроекте об игорном бизнесе обнаружены противоречия, документ находится на подписании у президента, но ожидается, что Владимир Зеленский наложит на него "вето" и отправит на доработку.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". Об этом сообщает сайт Рады.



Документ должен еще подписать президент Владимир Зеленский, после чего закон вступит в силу.



Принятый документ легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.



Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.



Отметим, в СМИ появилась информация о том, что в законопроекте обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.



Согласно законопроекту, профильный комитет ВР уполномочен определять членов конкурсной комиссии, которая после этого избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. А Кабинету Министров при этом отводится чисто номинальная роль, которая заключается в утверждении состава Конкурсной комиссии из пяти человек, которых представляет комитет Верховной Рады Украины. Эта же Комиссия в дальнейшем представляет Кабмину на утверждение выбранных председателя и членов Уполномоченного органа.



В заключении экспертов Главного юридического управления ВР говорится: "Учитывая особенности конституционно-правового статуса, комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа".





