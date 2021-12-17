Закон о религиозных праздниках защитит свободу вероисповедания и традиций

Украина в лице Президента гарантирует гражданам соблюдение основных прав человека, в том числе права на свободу мировоззрения и вероисповедания. Право исповедовать любую религию, а также беспрепятственно отправлять религиозные культы и ритуальные обряды закреплено в Конституции Украины. Как гарант Конституции, президент Владимир Зеленский выступил с инициативой о предоставлении государственного статуса иудейским и исламским религиозным праздникам. Такое решение может предусматривать дополнительный выходной для тех, кто исповедуют соответствующие религии. С подробными пояснениями по данному законопроекту выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Так, законопроект предлагает предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.
По его словам, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.
Он отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.
Жовква отметил, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам. По его словам, философией этого документа является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа.
Напомним, накануне Зеленский инициировал введение новых религиозных праздников. Он дал распоряжение Кабмину рассмотреть соответствующий вопрос.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии