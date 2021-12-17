Закон о религиозных праздниках защитит свободу вероисповедания и традиций

Украина в лице Президента гарантирует гражданам соблюдение основных прав человека, в том числе права на свободу мировоззрения и вероисповедания. Право исповедовать любую религию, а также беспрепятственно отправлять религиозные культы и ритуальные обряды закреплено в Конституции Украины. Как гарант Конституции, президент Владимир Зеленский выступил с инициативой о предоставлении государственного статуса иудейским и исламским религиозным праздникам. Такое решение может предусматривать дополнительный выходной для тех, кто исповедуют соответствующие религии. С подробными пояснениями по данному законопроекту выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - говорится в сообщении.

Так, законопроект предлагает предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

"Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии, - сказал Жовква.

По его словам, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность", - подчеркнул Жовква.

Он отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.

"В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Жовква отметил, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам. По его словам, философией этого документа является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа.

Напомним, накануне Зеленский инициировал введение новых религиозных праздников. Он дал распоряжение Кабмину рассмотреть соответствующий вопрос.