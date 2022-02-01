Закон "О медиа" внесен в повестку дня Верховной Рады

16:00 14 Сентябрь Киев, Украина

Скандальный закон "О медиа", получивший полное неодобрение журналистами и общественными организациями, внесен в предварительную повестку дня ВР.

Парламент рассмотрит доработанный проект закона на пленарной неделе, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября.