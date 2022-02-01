Закон "О медиа" внесен в повестку дня Верховной Рады

Скандальный закон "О медиа", получивший полное неодобрение журналистами и общественными организациями, внесен в предварительную повестку дня ВР.
Парламент рассмотрит доработанный проект закона на пленарной неделе, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября.
Напомним, в начале июля на сайте Верховной Рады опубликовали доработанный законопроект №2693-р, которым предлагается усиление санкций против медиа.Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении.
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