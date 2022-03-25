Закон "О коренных народах Украины" укрепил надежды и поднял дух крымских татар

Принятый закон "О коренных народах Украины", который вызвал такое яростное сопротивление у России и пророссийски настроенных политиков, разрушает претензии РФ на Крым
и укрепляет надежду на его возвращение под контроль Украины.
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
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"Голосовали все фракции за исключением одной, явно пророссийской - ОПЗЖ. Это говорит о том, что вокруг этого закона" О коренных народах Украины "мы нашли консенсус. И здесь следует поблагодарить все голосовавшие фракции. А также и власть. Поскольку инициировал подачу в Верховную Раду Украины именно этого проекта Президент Владимир Зеленский", - сказал Чубаров.
Он напомнил, что в украинской политике сам находится 30 лет. И это первый закон, который "вызвал такое яростное сопротивление, консолидированное сопротивление практически всех ветвей российской власти".
"Государственная Дума РФ приняла специальное заявление, обратилась в международные и европейские организации. Господин Путин неоднократно давал специальные интервью о неприемлемости принятия закона "О коренных народах Украины". Последний раз он это сделал, когда проводил так называемую прямую линию со своими согражданами ( состоялась 30 июня - ред.)", - продолжил Чубаров.
Принятие указанного закона разрушает российские претензии на Крым, добавил он.
"Вы же помните его (Путина - ред.) обоснование непосредственно военного вторжения российских войск в Крым в 2014 году. Путин говорил о скрепах российского народа, которые они почему-то искали на украинской территории. Много всяких домыслов, которые Москва моделировала все эти годы вокруг захваченного Россией Крыма. И поэтому теперь, когда Украинское государство непосредственно говорит о факторе коренного народа Крыма, крымскотатарский фактор, становится совершенно очевидно, что земля крымских татар, которые являются неотъемлемой частью Украинского государства, захвачена РФ", - продолжил председатель Меджлиса.
Чубаров акцентировал, что закон открывает новые возможности для крымскотатарского народа.
"Ну, а далее очень многое зависит от нас самих, крымских татар. Но я хотел бы сказать и о Крыме, оккупированном РФ. Этот закон сегодня просто колоссально укрепил надежды и поднял дух крымских татар, и не только крымских татар, а всех, кто ожидает восстановления суверенитета Украины над Крымом", - резюмировал он.
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