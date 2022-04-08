Закон о коренных народах передан на подпись президенту

15:58 08 июля Киев, Украина

Сегодня на утверждение Владимира Зеленского передан закон о коренных народах. В течение июля закон вступит в силу.



Об этом сообщает сайт Верховной Рады.



Указано, что закон подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту.



Закон вступит в силу в день официальной публикации после того, как его подпишет глава государства.



Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.



Его принятие Верховной Радой ранее возмутило президента РФ Владимира Путина. Путин называл закон "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву", а также сравнивал его "с теорией и практикой нацистской Германии".