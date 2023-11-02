Захватчики запланировали масштабное отключение электроэнергии в Севастополе и районах

16:31 02 ноября Киев, Украина

Российские оккупационные власти объявили о планах провести масштабное отключение электроэнергии в Севастополе и смежных населенных пунктах, но не предоставили деталей относительно длительности отключения.



По информации, предоставленной энергокомпанией Севастопольэнерго и распространенной в местных Telegram-каналах, планируется выключить электричество в пятницу, 3 ноября.



Представители оккупационных властей не привели подробностей о причинах этого мероприятия, но указали, что отключение будет масштабным. Севастопольэнерго объявил, что такие действия связаны с "неотложными работами на сетях, направленными на улучшение качества электроснабжения".



В сообщении о предстоящем отключении перечислены около 80 улиц, переулков и других мест на территории Севастополя, где электричество будет временно отключено. Похожие отключения электроэнергии также ожидаются в селах Флотское, Подгорное, Орлиное, Широкое, Орловка, а также в поселках Инкерман и Мекензиевы горы.