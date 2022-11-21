Захватчики в Крыму готовят системы для угнетения спутниковой связи

20:29 21 ноября Киев, Украина





Системы направлены в частности на угнетение спутниковой связи. Также их применяют для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией. Не исключено, что в зоне действия этой РЭБ будет подавляться не только GPS, но и российский Glonass. Россияне в Крыму подготавливают системы для угнетения спутниковой связи, в том числе и российской. Об этом сообщает Информационное сопротивление.Системы направлены в частности на угнетение спутниковой связи. Также их применяют для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией. Не исключено, что в зоне действия этой РЭБ будет подавляться не только GPS, но и российский Glonass.

"Передатчики этой РЭБ также монтируются на элементах гражданской коммуникационной инфраструктуры и используют электрическое питание из гражданской сети", - говорится в публикации.

Площадь охвата такого передатчика составляет около полутора квадратных километров. То есть, сотня компактно размещенных матч охватывает около 150 квадратных километров.