Захватчики в Крыму готовят системы для угнетения спутниковой связи

Россияне в Крыму подготавливают системы для угнетения спутниковой связи, в том числе и российской. Об этом сообщает Информационное сопротивление.
Системы направлены в частности на угнетение спутниковой связи. Также их применяют для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией. Не исключено, что в зоне действия этой РЭБ будет подавляться не только GPS, но и российский Glonass.
Системы направлены в частности на угнетение спутниковой связи. Также их применяют для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией. Не исключено, что в зоне действия этой РЭБ будет подавляться не только GPS, но и российский Glonass.
Площадь охвата такого передатчика составляет около полутора квадратных километров. То есть, сотня компактно размещенных матч охватывает около 150 квадратных километров.
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