Захватчики ужесточают проверки на границе рф и Луганщины - ОВА

12:28 06 июля Киев, Украина

По информации, полученной от начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, захватчики продолжают усиливать контроль и проверку документов на границе между россией и временно оккупированной Луганщиной.

Несмотря на обещания российских властей о упрощении процедуры пересечения границы с так называемой "ЛНР", ситуация на самом деле только ухудшается. Отмечается, что люди вынуждены долго ждать в очередях, выражая свое недовольство, ведь проверка документов и осмотр только усиливаются.
 
Кроме того, недавно российские власти завершили ремонт пункта пропуска "Гуково", однако обещанных упрощений не произошло, как отметил Лысогор.

Он также сообщил о ситуации в оккупированной части области, где приватные дома в Кременной и соседних селах заняты российскими военными. Многие местные жители были эвакуированы в безопасные регионы Украины или уехали вглубь оккупированной территории, чтобы уйти подальше от линии фронта.
 
"Однако те, кто пытается вернуться, обнаруживают, что им не разрешают попасть домой. Незваные гости не позволяют хозяевам даже войти во дворы самовольно занятых домов. В домах, которые в настоящее время стоят пустыми, практически ничего не осталось. По словам очевидцев, россияне вывозят имущество кременян грузовиками", - отметил руководитель Луганщины.