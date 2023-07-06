Захватчики ужесточают проверки на границе рф и Луганщины - ОВА

12:28 06 июля Киев, Украина

По информации, полученной от начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, захватчики продолжают усиливать контроль и проверку документов на границе между россией и временно оккупированной Луганщиной.



Несмотря на обещания российских властей о упрощении процедуры пересечения границы с так называемой "ЛНР", ситуация на самом деле только ухудшается. Отмечается, что люди вынуждены долго ждать в очередях, выражая свое недовольство, ведь проверка документов и осмотр только усиливаются.

Кроме того, недавно российские власти завершили ремонт пункта пропуска "Гуково", однако обещанных упрощений не произошло, как отметил Лысогор.



Он также сообщил о ситуации в оккупированной части области, где приватные дома в Кременной и соседних селах заняты российскими военными. Многие местные жители были эвакуированы в безопасные регионы Украины или уехали вглубь оккупированной территории, чтобы уйти подальше от линии фронта.