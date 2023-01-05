Захватчики усиливают свою ПВО вокруг Мариуполя

Военные рф перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, они движутся через центр города в сторону выезда на Донецк.
Советник мэра также отметил, что оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).
Кроме того, россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск - Мелитополь на север Донецкой области.
Советник мэра также отметил, что оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).
Кроме того, россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск - Мелитополь на север Донецкой области.
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