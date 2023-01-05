Захватчики усиливают свою ПВО вокруг Мариуполя

19:34 05 января Киев, Украина

Военные рф перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук", - рассказал он.

По словам Андрющенко, они движутся через центр города в сторону выезда на Донецк.



Советник мэра также отметил, что оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).



Кроме того, россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск - Мелитополь на север Донецкой области.