Захватчики стараются скрыть правду от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - Энергоатом

Оккупанты манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС, распространяя только выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.

"Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство "СМИ со всего мира", которые 1 сентября приехали на станцию, были российскими пропагандистами, тогда как автобусы с украинскими и иностранными журналистами россияне на ЗАЭС не пропустили.

Как заявляют в Энергоатоме, также оккупанты лгут об обстрелах и повреждениях инфраструктуры ЗАЭС и прогнозируемо обвиняют в этом ВСУ.

Сообщается, что военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, россияне представили экспертам МАГАТЭ как технику "войск химической защиты".

Кроме того, оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, поскольку спрятали от МАГАТЕ российских военных, которые находятся на станции.

Миссии МАГАТЭ россияне "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу о том, что якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ".

При этом захватчики специально заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", - говорится в сообщении Энергоатома.

Один из сотрудников Запорожской АЭС на условиях анонимности рассказал, что инспекторы миссии МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.

Он рассказал, что россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.

После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытаются превратить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в бесплодную экскурсию. Они также прилагали усилия, чтобы обмануть делегацию, в том числе, через запугивание жителей. Об этом вечером в четверг, 1 сентября, заявил в своем видеообращении.