Захватчики проверяют на прочность ВСУ возле Херсона

Армия рф пытаются проверить на прочность украинских защитников и запускают в акваторию Днепра, вблизи Херсона, диверсионно-разведывательные группы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
Ерин рассказал, что военные рф снова время от времени пробуют двигаться по акватории Днепра, а украинские военные наблюдают за ними - и с помощью технических средств, и на наблюдательных постах. По словам Ерина, пока ни одна попытка диверсантов не увенчалась успехом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии