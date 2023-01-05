Захватчики проверяют на прочность ВСУ возле Херсона

19:06 05 января Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. Армия рф пытаются проверить на прочность украинских защитников и запускают в акваторию Днепра, вблизи Херсона , диверсионно-разведывательные группы.Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Такие попытки противника пресекаются, мы уничтожаем врага или принимаем меры, чтобы ДРГ отказались от дальнейших действий и покинули территорию", - говорит Ерин.

Ерин рассказал, что военные рф снова время от времени пробуют двигаться по акватории Днепра, а украинские военные наблюдают за ними - и с помощью технических средств, и на наблюдательных постах. По словам Ерина, пока ни одна попытка диверсантов не увенчалась успехом.