Захватчики проверяют на прочность ВСУ возле Херсона

19:06 05 января Киев, Украина

Армия рф пытаются проверить на прочность украинских защитников и запускают в акваторию Днепра, вблизи Херсона, диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
 
"Такие попытки противника пресекаются, мы уничтожаем врага или принимаем меры, чтобы ДРГ отказались от дальнейших действий и покинули территорию", - говорит Ерин.
 
Ерин рассказал, что военные рф снова время от времени пробуют двигаться по акватории Днепра, а украинские военные наблюдают за ними - и с помощью технических средств, и на наблюдательных постах. По словам Ерина, пока ни одна попытка диверсантов не увенчалась успехом.
 
"На Херсонском направлении россияне постоянно передислоцируются. Отдельные подразделения отходят, например, в резерв, другие выходят на первую линию обороны. Вместе с тем они продолжают укреплять свои позиции. Поэтому основная их деятельность - подготовка к обороне", - отметил спикер.