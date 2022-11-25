Захватчики начали строительство "резервного источника энергоснабжения" для ЗАЭС

17:14 25 ноября Киев, Украина

Оккупанты якобы начали восстановление открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщила госкорпорация Росатом в пятницу, 25 ноября.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас при сбоях с подачей электроэнергии извне у ЗАЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива.

"В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно, и как правило одновременно, отключаются. Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", – отметили в Росатоме.

Утверждается, что как раз решением этой проблемы и станет восстановление разрушенного в результате обстрелов высоковольтного распределительного устройства, расположенного рядом с Запорожской ТЭС.