Захват власти в Афганистане может привести к миграционному кризису в Украине

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", - сказал он.

Данилов отметил, что захват "Талибаном" власти стало неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты предупреждали о таком варианте развития событий.

"На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - говорит глава СНБО.