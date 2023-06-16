Захваченные территории Херсонщины - предупреждение о подозрительных сообщениях

Жители временно оккупированных российскими войсками территорий Херсонщины начали получать подозрительные сообщения в мессенджерах, которые якобы отправлены украинскими военными с просьбой предоставить информацию о позициях противника.
Однако, предупреждает Каховская городская военная администрация, это может быть провокация со стороны захватчиков.
Однако, предупреждает Каховская городская военная администрация, это может быть провокация со стороны захватчиков.
Местная военная администрация также подчеркнула, что информацию о местонахождении врага следует передавать только через официальный чат-бот и проверенные каналы связи.
Будьте бдительны и остерегайтесь подобных мошеннических схем, особенно на оккупированных территориях, чтобы не подвергнуть себя и окружающих опасности.
Будьте бдительны и остерегайтесь подобных мошеннических схем, особенно на оккупированных территориях, чтобы не подвергнуть себя и окружающих опасности.
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