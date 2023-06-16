Захваченные территории Херсонщины - предупреждение о подозрительных сообщениях

19:25 13 июня Киев, Украина

Жители временно оккупированных российскими войсками территорий Херсонщины начали получать подозрительные сообщения в мессенджерах, которые якобы отправлены украинскими военными с просьбой предоставить информацию о позициях противника.



Однако, предупреждает Каховская городская военная администрация, это может быть провокация со стороны захватчиков.

"Жители оккупированных территорий начали получать СМС в мессенджерах от лиц, представляющих себя как 'украинские военные', и просят сообщить о позициях противника. Мы призываем вас не раскрывать никакую информацию, если вы не лично знакомы с отправителем... Вероятнее всего, это провокационные действия",- говорится в официальном сообщении от ГВА.

Местная военная администрация также подчеркнула, что информацию о местонахождении врага следует передавать только через официальный чат-бот и проверенные каналы связи.



Будьте бдительны и остерегайтесь подобных мошеннических схем, особенно на оккупированных территориях, чтобы не подвергнуть себя и окружающих опасности.